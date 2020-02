Requisan cárcel de San Pedro y encuentran armas punzo cortante

El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Dulfredo García, informó el martes que tras la requisa que se realizó en horas de la madrugada se encontró armas punzo cortantes y sustancias controladas.



La requisa se realizó tras la explosión al interior del penal de Mocoví de la ciudad de Trinidad, que dejó el saldo de una persona fallecida y al menos 27 heridos.



"A partir de las 3 de la mañana se realizó una requisa en la cárcel de San Pedro (...) Aquí en San Pedro con 300 hombres hemos hecho esta requisa, y se han encontrado algunos objetos punzo cortantes , algo de sustancias controladas, algo de alcohol, algunos elementos que puedEn causar daños a los internos", dijo a los periodistas.



Explico que, tras lo sucedido en el penal de Mocoví de la ciudad de Trinidad, esta requisA se realizó de manera simultánea en todas las cárceles del país, las que continuarán de manera permanente.



García lamentó que los scanner con los que cuenta el penal de San Pedro, instalados en el anterior gobierno, no sean de mucha utilidad, ya que no logra detectar sustancias controladas en "pequeñas cantidades".



Asimismo, adelanto que impulsará la escuela de canes penitenciarios, para que en los días de visita se puedan realizar requisas, ya que la gente es muy "ingeniosa" y se da maneras para introducir a las cárceles sustancias controladas.



"Los canes tienen un olfato superior al del ser humano, entonces esto va a ser una forma de controlar mucho más efectiva y más económica que haber gastado en esos scanner que no nos ayudan mucho", acotó.



Además, aseguró que la explosión que se produjo en pabellón "A" de la cárcel de Mocovi aún se encuentra en plena investigación.

Fuente: ABI