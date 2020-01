Reservas Internacionales Netas del BCB están en niveles adecuados

El Banco Central de Bolivia (BCB), mediante un comunicado oficial emitido el viernes, ratificó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) están en niveles adecuados y no se modificará el tipo de cambio del dólar, ante la posición de la calificadora internacional de riesgos Fitch Rating, que consideró en las últimas horas que Bolivia ya no tendría suficientes dólares para mantener un tipo de cambio fijo debido a la reducción de sus reservas internacionales.



"Un análisis responsable y con la seriedad que el caso amerita, indica que las RIN se encuentran en niveles sólidos para atender los pagos internos y externos en moneda extranjera bajo el régimen cambiario actual y que el crecimiento de la economía en 2020 estará entre los más altos de la región, al mismo tiempo que se preservará la estabilidad de precios. Por tanto, el nivel actual de las RIN permite mantener el régimen cambiario vigente y se ratifica que se mantendrá estable el tipo de cambio", señala el comunicado.



A través de una carta oficial remitida a la plataforma de información financiera Bloomberg, con copia a la agencia Fitch Rating el BCB, ratifica que los resultados reflejados por la calificadora están relacionados al fuerte déficit fiscal generado durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"El análisis apunta a la política del anterior Gobierno de fuerte déficit fiscal, debido a la expansión de la inversión pública concentrada en importaciones, y del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos; ambos explican la disminución de las reservas internacionales. Sin embargo, este análisis no toma en cuenta que esta política fue revertida por el actual Gobierno" destaca el documento.



Por otra parte, se aclara que pese a la crisis política suscitada en Bolivia los meses de octubre y noviembre de 2019, tras el fraude electoral; se precautelo la estabilidad del sistema financiero.



"En los eventos de convulsión social de octubre y noviembre de 2019, el BCB atendió oportunamente todos los requerimientos de dólares del sistema financiero, para sus clientes, y del sector público; lo que permitió que las operaciones financieras se desenvuelvan con normalidad".



En septiembre de 2019 los depósitos en el Sistema Financiero fueron de Bs180.718 millones, entre octubre y noviembre cayeron en 5.672 millones de bolivianos. A partir de diciembre de 2019 se observó una recuperación de los depósitos y de la liquidez del sistema financiero, al 6 de enero de 2020 alcanzaron a 180.555 millones de bolivianos reflejando el retorno de la tranquilidad y la confianza en el actual Gobierno.



"A diciembre de 2019 se registró una reducción de la demanda de dólares por parte del público, coadyuvando a incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN) que actualmente se mantienen estables. Además, con los ajustes realizados en los últimos meses de 2019, se ha registrado una reducción del déficit fiscal luego de cinco años consecutivos de incrementos y se profundizó la disminución del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, dando señales de una corrección de los desequilibrios", indica la nota.



Finalmente el BCB destacó además que en un contexto de dolarización en la región y pese a los problemas internos en Bolivia, la "Bolivianización" se ha profundizado.

Fuente: ABI