Rodaje de “The Batman” se suspendió debido al coronavirus

La más reciente producción cinematográfica de Warner Bros, "The Batman", se ven obligados a dejar de grabar en Londres, debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

La producción tendrá un paréntesis de al menos dos semanas, así lo anuncio la compañía estadounidense, que ahora pone en duda su fecha de estreno planificada, 25 de julio de 2021, por este contratiempo.

Cabe recordar que "The Batman", es dirigida por Matt Reeves, teniendo como protagonista a Robert Pattinson (Batman). La película cuenta con Colin Farrell como el pingüino, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como el acertijo, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, John Turturro como Carmine Falcone y Peter Sarsgaard como Gil Colson.

Por otra parte, esta película de DC Films, no es la única producción cinematográfica afectada por el brote del COVID-19 en todo el mundo, sino Universal Pictures, Walt Disney Pictures, Paramount Pictures y Sony Pictures, también han paralizado todos sus rodajes y atrasado sus estrenos, entre los que se encuentran películas de gran envergadura como Mulán, No Time To Die, A quiet Place 2, y Fast and Furious 9.

Asimismo, rodajes como los de la nueva de la saga de acción Misión Imposible con Tom Cruise, la serie Riverdale o el biopic de Elvis Presley de Baz Luhrmann (a causa del positivo por coronavirus de Tom Hanks y su mujer Ruth Wilson) han sido aplazados.