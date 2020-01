Romántica pedida de mano en “El Mañanero”

La pedida de mano de Gabriel Heredia Reyes hizo que más de uno derrame lágrimas de emoción, el gesto que tuvo hacia su novia Adriana Rodríguez Aranibar rompió los esquemas en Cochabamba.

Adriana es jefa de piso del Programa “El Mañanero” de la Red Uno, era un viernes totalmente ajetreado, cuando los presentadores Rodrigo Eguino y Michelle Rivera Biwer la invitaron a participar de un bloque de películas de Marvel… entonces empezó a sonar la canción “Rude” del grupo “Magic” de fondo.

En la pantalla led inició el cortometraje realizado por su novio, con la ayuda de familiares y amigos, grabado en diversos lugares con escenas muy graciosas de la petición de mano, el audiovisual fue realizado en tres meses entre rodaje y coordinación con la producción, para que el resultado fuera el esperado.

Adriana y Gabriel tienen una relación de 8 años, es su novia desde que daban clases de baile, la pareja contó que se conocieron de forma “diferente”, pues al principio no se llevaban muy bien, pero fue un día que coincidieron en un gusto mutuo "el anime", específicamente “pókemon”. Luego de tantos años y de conocerse bastante, Gabriel dijo que se dió cuenta de que ella es la mujer correcta.

“Yo le dije a Adriana que no me aceptara, si no me arrojaba de un paracaídas para pedirle matrimonio (...), quise hacer algo acorde a ella, le gustan los vídeos y editar, por eso hice un vídeo para pedirle la mano”, contó Gabriel.