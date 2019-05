Ronald Raldes anuncia su retiro del fútbol 

Súper Deportivo.- Ranald Raldes hizo oficial su retiro del fútbol profesional mediante un video que publicó esta jornada. Quien en su momento fue capitán de la selección nacional arrancó el mensaje remarcando lo complicado que fue tomar esta decisión, tras cumplir 22 años de carrera futbolística.

“He tomado la difícil decisión de retirarme del fútbol profesional. Quiero agradecer a toda la gente que me ha acompañado en el transcurso de mi carrera. Agradezco a mis compañeros, entrenadores, periodistas, hinchada, dirigentes y utileros. Quiero expresar un agradecimiento especial para mis padres por el apoyo, desde el inicio; a mi esposa e hijos que me han acompañado en diversos países, dejando sus sueños e infancia por estar conmigo. Agradecerle a Dios por todo lo que me dio el fútbol, he sido un bendecido por jugar este deporte tan hermoso y quiero devolverle algo de lo mucho que me ha dado”, manifestó Raldes.

El palmarés del talentoso defensor nacional refleja que vistió la camiseta de ocho equipos en primera división, tres en Bolivia: Destroyers, Bolívar y Oriente Petrolero; además de cinco en el extranjero: Rosario Central (Argentina), Al-Hilal (Arabia Saudita), Cruz Azul (México), Maccabi Tel Aviv (Israel) y Colón (Argentina).



Periodista.- Ángela Apaza