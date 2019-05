Ronald Raldes anuncia su retiro del fútbol profesional

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El defensor y capitán de la selección boliviana, Ronald Raldes, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional, luego de enviar un video el cual se difundió en las redes sociales.

"He tomado la difícil decisión de retirarme del fútbol profesional. Quería agradecerles a toda la gente que me ha acompañado en el transcurso de mi carrera. Agradecerle a mis compañeros que he tenido en los diversos equipos que me tocó jugar, a los entrenadores que sin duda he aprendido mucho de ellos, a los amigos que hice a través del fútbol. Agradecerles a los periodistas, a la hinchada, a los dirigentes y sobre todo a lo utileros que siempre hemos compartido vestuario", manifestó el 'eterno' capitán de la verde.

El zaguero tuvo su paso por Destroyers, Oriente Petrolero y Bolívar, mientras que en el extranjero debutó en Rosario Central (Argentina), Al-Hilal (Arabia Saudita), Cruz Azul (México), Maccabi Tel Aviv (Israel) y Colón (Argentina).

Raldes agradeció a sus padres por el apoyo que le brindaron desde sus inicios en el balompié, a su familia que lo acompañó en los diferentes países donde le tocó jugar, dejando sus sueños por acompañarlo.

"Agradecerle a la hinchada por estar conmigo en las buenas y en las malas, agradecerle a Dios por todo lo que me dio en el fútbol", expresó emocionado.

En su momento Raldes manifestó que su sueño era ser el presidente de Oriente Petrolero, aunque según los estatutos vigentes no puede ser candidato en las elecciones venideras.

"Soy un agradecido y ese agradecimiento ojalá Dios me permita devolvérselo al fútbol, aunque sea en la mínima posibilidad porque me ha dado tanto. Ojalá sea pronto", finalizó.