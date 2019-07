Acusan a Rusia de ocultar el incendio de un submarino en que murieron 14 marineros

Analistas rusos han cuestionado a los representantes del Gobierno por no dar a conocer todos los detalles de un accidente ocurrido a bordo de un submarino militar en el que murieron 14 marineros.

El incidente tuvo lugar el lunes, según el Ministerio de Defensa, pero no se dio a conocer oficialmente hasta la madrugada del martes. Casi dos días después, todavía no se sabía si el submarino era de propulsión nuclear.

Algunos medios de comunicación rusos acusaron a los representantes de privar al público de detalles y establecieron paralelismos con la escasez de información oficial durante la fusión nuclear del soviético reactor en Chernóbil en 1986.

El Ministerio dijo el martes que los marineros murieron en un incendio descrito como un submarino de investigación de aguas profundas que inspeccionaba el lecho marino cerca del Ártico.

No se especificó el tipo de buque y hubo pocos detalles sobre las circunstancias, salvo el hecho de que había estado en aguas territoriales rusas y se había extinguido el incendio.

"No se sabe absolutamente nada en este momento, quién, qué... No entiendo una cosa: ¿por qué hicieron la declaración sobre los fallecimientos cuando había pasado un día?, dijo Yevgeny Buntman, presentador de la emisora de radio Ekho Moskvy. "¿Por qué no sabemos sus nombres? ¿Es normal esto?".