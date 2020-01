S&P 500 pierde terreno en medio de brote de virus en China y temores sobre crecimiento

Por Sruthi Shankar

21 ene (Reuters) - El índice referencial estadounidense S&P 500 retrocedía el martes por preocupaciones sobre los efectos secundarios del brote de un virus letal en China y un sombrío panorama de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que llevaron a los inversores a asegurar sus recientes ganancias.

* A las 1707 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones <.dji> perdía 22,28 puntos, o un 0,07%, a 29.329,18 unidades; el S&P 500 <.spx> bajaba 1,23 puntos, o un 0,03%, a 3.328,39 unidades; y el Nasdaq Composite <.ixic> ganaba 2,08 puntos, o un 0,02%, a 9.391,02 unidades, impulsado por Microsoft Corp y un salto del 6,3% en Tesla Inc .

* Los desarrollos agriaron el humor de los inversores estadounidenses a la vuelta de un fin de semana largo. Sólidos datos económicos, la firma del acuerdo comercial de Fase Uno con China y un positivo comienzo de la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre habían impulsado a los índices hasta nuevos máximos el viernes. [nL1N29M192]

* Funcionarios chinos confirmaron el martes que el brote dejó seis muertes y puede contagiarse entre humanos, aumentando el temor a una pandemia global y reviviendo el recuerdo del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), que acabó con la vida de unas 800 personas en 2002-03. [nL1N29Q07Q]

* La propagación del virus justo antes de la festividad del Año Nuevo Lunar chino presionaba a la baja al índice S&P 1500 de aerolíneas <.spcomair>, que cedía un 2,4%.

* Los operadores de hoteles y casinos Las Vegas Sands Corp y Wynn Resorts Ltd , ambos con importantes operaciones en China, se desplomaban cerca de un 5%. Booking Holdings Inc -propietario de Booking.com- y TripAdvisor Inc perdían cerca de un 2%.

* "Está por ver si se convierte en un evento sistémico más grande que empiece a afectar a los fundamentos", dijo Mike Loewengart, de E*TRADE Financial Corp. "Cuando suben las bolsas no sorprende que surjan pequeñas grietas inesperadas. Le está dado razones a los inversores para tomar algunos beneficios".

* Otro foco de preocupación era el recorte en las previsiones de crecimiento mundial para 2020 y 2021 por parte del FMI. [nL1N29P0BJ]

