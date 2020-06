Sahonero atribuye su destitución al hallazgo de irregularidades en el SEDES La Paz

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ex director del SEDES, Dr. Rene Sahonero, en entrevista con El Mañanero se refirió a su destitución, señalo que no fue informado y se enteró cuando estaba trabajando en la búsqueda de un ambiente para la instalación de otro laboratorio para pruebas de COVID-19. Sahonero indico que detecto supuestas irregularidades en la designación de ítems dentro del SEDES y que esa habría sido la causa para su cambio.

“Había médicos que estaban con ítems de fumigadores, auxiliares con items que no correspondían, administrativos con ítems de médicos, enfermeras, ósea era un desorden total las planillas, eso no lo podíamos aceptar nosotros”, aseveró Sahonero.

El ex director del SEDES señalo que dio con esas irregularidades a razón del reclamo del Banco de Sangre de un ítem, que según Sahonero existe pero que el presupuesto estaría distribuido.

“El día lunes yo presente porque hice una denuncia antes, hace dos semanas aproximadamente de unos malos manejos que había en recursos humanos, he presentado las notas correspondientes, por eso la Asamblea Departamental me solicito un informe oral el día lunes, al cual me he presentado y realmente se han visto alarmados porque he presentado con documentos no es que no existía…” aseguro el ex director del SEDES La Paz.