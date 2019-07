Salinas: “La Federación no trabaja bajo presión, esto no es un sindicato”

Súper Deportivo.- César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, brindó una conferencia de prensa para exhortar a jugar con normalidad la segunda fecha del campeonato, tras evidenciar amenazas de seis clubes cruceños, en sentido de no presentarse mientras las reglas del certamen reflejen “supuestas ambigüedades”.

Hace unas horas, directivos de Oriente, Blooming, Guabirá, Sport Boys, Destroyers y Royal Pari, pidieron reunirse con Salinas, mañana; para llegar a un acuerdo y sentenciaron que si no se escuchaban sus reclamos optarían por no participar de la segunda fecha.

La respuesta del titular de F.B.F. no se dejó esperar. “La Federación no trabaja bajo presión, esto no es un sindicato. Por temas de trabajo y de agenda no voy a poder asistir a la reunión que quieren. Seis clubes no hacen el fútbol profesional de este país, son catorce y por lo que me informaron los demás se presentarán para jugar sus partidos. Lo que deba debatirse se hará el próximo viernes”, dijo Salinas, al momento de convocar a una reunión de Consejo Superior para este 26 de julio, en Cochabamba.

Salinas además dejó en claro que si las instituciones cumplen con su medida coercitiva elevará un informe a Conmebol. “Vamos a mandar la carta a Conmebol para que tome cartas en el asunto y aplique la norma. Quiero reiterar, la Federación no está empecinada en dañar a nadie, pero se dan estos extremos; tienen que controlarse ellos y nosotros regular”, sentenció, confirmando que podrían registrarse walkovers, lo cual es sancionado con pérdida de categoría.



Periodista.- Ángela Apaza