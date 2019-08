Salinas  se reunirá con Villegas  este martes  

Súper Deportivo.- César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, informó que se reunirá con el profesional, este martes, para fijar los últimos detalles de su alejamiento del seleccionado nacional.

“Dejé el instructivo para que lo citen. Quiero aclarar que el mismo día de la reunión de Comité Ejecutivo lo llamó Antonio Decormis (Presidente de la Comisión Seleccionadora) para comunicarle que se había definido prescindir de sus servicios”, manifestó Salinas.

El mandamás de F.B.F. también aclaró que no existe acercamiento alguno para contratar los servicios de Roberto Mosquera como seleccionador, en contrapartida dejó abierta la posibilidad de concretar la vuelta de César Farías. “Es una de las opciones (Farías) para que vamos a especular, mejor esperemos una semana; no queremos precipitarnos, si rescindimos con el ex técnico es para mejorar no para restar”, enfatizó.

Periodista.- Ángela Apaza