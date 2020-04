Samuel cuestiona alquiler de hotel por parte de Revilla

En una entrevista realizada a Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por Juntos, en el programa Que No Me Pierda cuestionó el contrato realizado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con el ex hotel Radisson para habilitarlo como centro de aislamiento de pacientes sospechosos o con síntomas leves de coronavirus.

“En Bolivia y el mundo se usan hoteles para tener (aislar) a personas que no estén con un grado elevado de la enfermedad, pero ¿cómo se hacen los contratos? (…) La primera preocupación es que en ninguna parte del mundo se contratan hoteles de cinco estrellas, se contratan hoteles de dos o tres estrellas”, aseveró Medina.

Así mismo, aseguró sentirse sorprendido con el alquiler del lugar por un contrato a largo plazo con un costo elevado.

“Lo que yo hubiera hecho es pagar por las habitaciones que use por el tiempo que use. Hacer un contrato de largo plazo a un costo elevado es complicado y han surgido muchos cuestionamientos. No estoy de acuerdo con la forma en la que se ha hecho ese contrato”, mencionó.

El alquiler del Hotel en cuestión vence en un año y tiene un costo de 11 millones de bolivianos.