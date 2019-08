La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que la renta petrolera per cápita en la época de la capitalización (1992-2005) fue en promedio de 26 dólares anuales, mientras que con la nacionalización llegó a 270 dólares; además indicó que se proyecta que el próximo quinquenio sea de 300 dólares.

"La renta petrolera per cápita en la época de la capitalización fue en promedio anual de 26 dólares. Con la nacionalización, este indicador, incrementó 10 veces, a 270 dólares, con una renta petrolera de 38.500 millones de dólares acumulada en los últimos 13 años, y proyectamos que se incremente en los próximos cinco años y llegue en promedio a 300 dólares por año", dijo.

Sánchez explicó que el país tuvo un crecimiento de la renta petrolera gracias a las inversiones realizadas en el sector, con 14.100 millones de dólares, que permitieron duplicar la producción de gas de 30 a 59 millones de metros cúbicos día (MMmcd).

Además, señaló que gracias a esa inversión se han repuesto e incrementado las reservas consumidas en los últimos años, alcanzando los 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF).

"En el periodo de la capitalización la renta petrolera fue apenas de 3.400 millones de dólares, Cuando los recursos no eran de los bolivianos, cuando las empresas petroleras se llevaban el 82 por ciento y se quedaba el 18 por ciento en el país, el indicador per cápita de la renta petrolera daba un valor promedio de 26 dólares al año por los ingresos del gas, pero ahora con la nacionalización de nuestros hidrocarburos, entre 2006 a junio 2018, hemos tenido una renta petrolera acumulada de 38.500 millones de dólares y este indicador incrementó a 270 dólares promedio por año" el indicador per cápita, puntualizó Sánchez.

La autoridad, además, aseveró que se viene la tercera etapa, que es la internacionalización, "que ya empezamos este año, por lo que tenemos proyectado que el promedio anual per cápita entre 2019 a 2025 va ser mayor y estimamos que sea de 300 dólares promedio por año".

"Se estima este promedio porque vamos a vender más gas, vamos a tener mejores precios, se abren nuevas oportunidades con la internacionalización de ser comercializadores y distribuidores, ser socios en proyectos petroquímicos y termoeléctricos. El sector seguirá siendo el bastión de la economía", agregó.

"A nivel nacional, la variación del valor bruto de producción en el sector de la caña de azúcar pasó del año 2017 de 10,23 por ciento a 22,04 por ciento el 2018, un incremento en la variación del 115 por ciento de una gestión a otra, debido al desarrollo de la actividad para la producción del alcohol anhidro", señaló.

También "generamos nuevos pilares económicos, gas para industrias, comercios, termoeléctricas, el agro con mayor productividad con los fertilizantes, además de industrializar el gas. Somos el sector que más aporta en impuestos, 50 por ciento de nuestras utilidades transferimos a las regiones gobernaciones, alcaldías y universidades", agregó.