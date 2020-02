Santa Cruz inicia su minga contra el dengue

A partir de las 8:00 de la mañana de este domingo, en la plaza del Mechero del Plan Tres Mil, dieron por inaugurada la minga contra el dengue con el objetivo de destruir criaderos del mosquito, autoridades de los tres niveles del Gobierno y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Debemos participar todos, y colaborarnos entre todos, está es una lucha que la ganamos todos". afirmó el Gobernado del departamento, Rubén Costas.

De igual manera alertó que la endémica situación que atraviesa Santa Cruz a consecuencia del dengue ha salido de todo parámetro "normal", haciendo énfasis en que está enfermedad se ha llevado 10 vidas, y ha infectado a mas 7.000 ciudadanos.

“Santa Cruz está afrontando una epidemia del dengue que no es normal, y no podremos detenerla si no participamos todos de forma consciente. En este día le estamos declarando la guerra al Aedes aegypti, y aguardamos que a partir de hoy, quede una cultura permanente de eliminación de criaderos”, señaló Costas.