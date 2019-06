Saucedo: “Cuánto quisiera darle más a la selección, pero no tengo” 

Súper Deportivo.- Con la cabeza gacha, ojos llorosos y manos entrecruzadas, así comenzó a compartir su sentir respecto a la desclasificación de Bolivia en Copa América, Fernando Saucedo, mediocampista del seleccionado nacional. Segundos después de iniciada la entrevista con el reportero de Red Uno, se le quebró la voz y dijo: “cuánto quisiera darle más a la selección, pero no tengo”.

“Nuestro nivel alcanza en el torneo, pero a nivel internacional no. La competición en nuestra liga es de muy bajo nivel, hay que ser sinceros. Los bolivianos maduramos como jugadores tarde; recién a mis 24 o 25 años me di cuenta de lo que debía hacer para mejorar”, relató Saucedo.

El futbolista que presta servicios en Wilstermann no dudó en criticar a la actual dirigencia federativa; que antes, durante y después del campeonato cuestionó las exigencias económicas del plantel. “Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Son tipos que no tienen idea de fútbol y están ahí porque tienen plata. Nos pagaron la mitad del bono y el resto que lo paguen cuando quieran, ahora estoy destruido”, finalizó.

La “Verde” se despidió de la competencia acumulando tres derrotas por marcadores de 3-0 ante Brasil, 3-1 contra Perú y 3 – 1 frente a Venezuela.



Periodista.- Ángela Apaza