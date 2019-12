Se amaban tanto que no pudieron vivir el uno sin el otro

Michigan, EE.UU. Michigan, EE.UU.

70 años de matrimonio fueron los que compartieron Les y Freda Austin. La noche de ayer la pareja falleció, lo sorprendente y enternecedor fue que ambos lo hicieron con 20 minutos de diferencia y en el mismo hospital. Según los miembros de la familia, hijos y nietos, hicieron todo juntos, incluso dejar este mundo.

Les y Freda tenían 90 años e ingresaron en el hospital el 6 de diciembre. Los médicos conocían la fuerte unión de esta pareja, y les asignaron camas uno al lado del otro y así fue como ambos fallecieron, juntos.

La pareja se conoció en la secundaria y tuvieron su primera cita en el tradicional baile de graduación, para jamás separarse. En 1949, y tras varios meses juntos decidieron casarse. Hoy por hoy su funeral será en Mason, cerca de Lansing, Michigan.

“Hicieron todo juntos. No se detuvieron con la muerte. Creo que sabían que se estaban pasando y ahora estarán eternamente juntos. Y creo que fue hermoso”, dijo una de sus hijas.

Les y Freda celebraron su 70 aniversario de bodas en noviembre. Mientras él pasó gran parte de su vida como sargento de la policía estatal. Ella manejaba una tienda de tintorería en Jackson, a unas 78 millas al oeste de Detroit. Freda disfrutaba preparando comidas para su familia. Según sus seres queridos llegó a coleccionar hasta 1,000 libros de cocina y sus galletas con chispas de chocolate y crema agria eran bastante conocidas por los amigos de sus hijos y nietos.

Ambos eran aficionados a las cintas de John Wayne y el estilo western que marcó su generación, además de disfrutar las actividades al aire libre como acampar y, más que otra cosa, amaban los faros.

Sin embargo, eso no significa que todo fue amor en la relación. La discusión que sus familiares más recuerdan fue la que sostuvieron luego que él se inscribió en el servicio militar durante la Guerra de Corea sin decirle a Freda. Ella no le habló por varios días. “Sé que estaba molesta por eso”, dijo Leah Smith, una de sus nietas. “Setenta años juntos seguramente no es fácil, pero al final de esos 70 años juntos, todavía se preocupaban mucho por el otro y se amaban mucho, mucho” aseguró la menor.

“Estoy tan feliz de que hayan ido juntos, creo que hubiera sido una tortura para cualquiera de ellos estar aquí solos” agregó su nieta.

Además de Maes, Austin y Smith, a la pareja le sobreviven otros tres nietos y ocho bisnietos.