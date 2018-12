Se graduó, subió una fotografía y la respuesta de su madre se hizo viral

Luz Martínez se graduó de preparatoria y subió una fotografía al Facebook avisando a su mamá que concluyó ese nivel educativo sin salir embarazada y se hizo viral cuando su madre le respondió.

“Como siempre me han hecho bullying cuando estaba en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y se supone que en esta institución todas están embarazadas o se embarazan, se me hizo gracioso poner “salí del Conalep sin salir embarazada”, explicó la ex alumna de la institución a Azteca Noticias.

Este material fue uno de los más virales en las redes sociales el 2018, según el anuario de este medio de comunicación mexicano, quien trajo a la memoria esta publicación de mediados de año.

Pero lo que más impactó de esta publicación, fue la respuesta que le dio su propia madre. “Lo que dijo mi mamá fue lo más gracioso, felicidades pero quería un nieto”, comentó Luz.

“La verdad si deseo como mamá ser abuela tener un nieto y se me hizo bonito lo que ella público, que terminó su prepa sin salir embarazada y no sé, se me vino a la mente sin querer felicidades hija pero yo quería un nieto, fue una idea espontánea no estaba planeada”, expresó Brisa Rochín, mamá de Luz.

Así es como esa publicación de Luz Martínez, de 18 años de edad, originaria de ciudad Obregón, México se volvió viral en segundos.