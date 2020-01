Se realizan filtros aeroportuarios para evitar ingreso de "coronavirus"

Aníbal Cruz. ministro de Salud, aseguró que los filtros aeroportuarios y las acciones de prevención de la población evitarán el ingreso del "coronavirus" al país.



"Nosotros nos sumamos a esta vigilancia epidemiológica por las características de seguridad, es así que Bolivia tiene controles aeroportuarios, además es muy importante asumir medidas de prevención porque es la única medida de como la población va a poder prevenir esta enfermedad", dijo en el mañanero de Red Uno.



El Ministerio de Salud activó en la víspera una vigilancia epidemiológica en el país para prevenir posibles casos de "coronavirus", y aclaró que a la fecha no se reportó ni uno solo en Bolivia.



Cruz explicó que se deben asumir todas las medidas higiénicas como cubrirse la boca al toser y estornudar con el pliegue del codo, comer alimentos cocidos, lavado de manos, ventilar los ambientes de la casa y oficina, evitar contacto cercano con personas que presenten enfermedades respiratorias y principalmente si estas son provenientes de China.



Adelantó que se realizarán en cada uno de los aeropuertos del país simulacros, para que el personal esté preparado ante cualquier eventualidad, además de brindar información sobre este virus.



"Para el coronavirus no existe un tratamiento específico, cura no, se está investigando algún tipo de vacuna que pueda existir, pero eso va a tardar, lo que debemos hacer eso es evitar las complicaciones y atender los síntomas para que de alguna manera podamos evitar cualquier tipo de deceso o complicaciones al respecto", acotó.