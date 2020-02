SEDES declara alerta verde para prevenir ingreso de coronavirus

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) declaró el miércoles alerta verde en el departamento de Santa Cruz para prevenir el ingreso de esa enfermedad al país por esa región fronteriza, debido a que ya son 24 países donde se registran casos de coronavirus, informó el director de esa institución, Marcelo Ríos.



"Cualquier ciudadano que haya tenido contacto con otra persona infectada con el virus y no lo sabía puede haberse contagiado, no olvidemos que el periodo de incubación del Coronavirus es de 14 días, por ende uno puede haber estado al lado alguien que ya portaba el virus sin saberlo es por ello que implementamos el sistema de Alerta Verde para prevenir cualquier contagio", informó a los periodistas.



Explicó que existen evidencias de que el contagio del coronavirus es de persona a persona, y aclaró que el "mecanismo de prevención es la higiene respiratoria".



La autoridad pidió a la población protegerse al estornudar, para evitar derramar virus de enfermedades contagiosas por el medioambiente.



"Seamos en Santa Cruz una cultura que tiene higiene respiratoria ante cualquier epidemia que pueda existir y no la propaguemos nosotros, las epidemias existen porque el humano la ayuda a propagar", recomendó.

Fuente: ABI