Selena Gómez camina por las calles sin sostén

¡Escándalo! La famosa cantante Selena Gómez paró el tráfico cuando fue captada caminando por las calles sin sostén, llevando un sencillo vestido dorado con un gran escote por la espalda.

La cantante está grabando su nuevo vídeo musical en la ciudad de Los Ángeles, razón por la cual a muchos se le fueron los ojos al verla aparecer sin ropa interior durante la grabación.

Se sabe que el nuevo vídeo sale de la nueva producción musical de su disco “Rare”, sin embargo de momento nadie sabe cuál es la canción que Selena ha escogido para su nuevo vídeo.

Por otra parte, y gracias a su nuevo disco, la cantante ha realizado reveladoras declaraciones en torno a su relación con Justin Bieber, sobre la que ha desvelado que fue víctima de abuso emocional.

“Al final me infundió fuerzas. Mantener esa mentalidad de víctima puede resultar muy peligroso. No estoy tratando de faltarle al respeto a nadie, pero sí siento que fui víctima de cierto nivel de abuso”, ha desvelado a su paso por la emisora NPR, antes de aclarar que en ningún momento se estaba refiriendo a malos tratos físicos, sino a ciertas dinámicas emocionales muy nocivas. “Creo que eso es algo que he tenido que descubrir cómo procesar como adulta para comprender las decisiones que tomé”.

Por otra parte, la joven actriz y productora no niega que su romance le haya dejado también recuerdos preciosos que atesorará siempre, pero considera que la manera en que concluyó ha acabado por empañar todos esos aspectos positivos.

“Creo que no tuvo un cierre respetuoso, y lo he aceptado, pero también sé que en el fondo necesitaba decir unas cuantas cosas que desearía haber aclarado en su momento”, ha matizado. “(‘Lose You to Love Me’) No es una canción cargada de odio. Es una canción en la que digo que viví algo bonito, y que jamás lo negaría. Resultó muy complicado y me alegro de que se haya terminado. Me pareció que esa era una buena opción para decir que se había acabado todo y que lo comprendo y lo acepto, y ahora estoy abriendo un nuevo capítulo de mi vida”, según reportó Showbiz.

Para concluir, Selena ha insistido en que no quiere pasarse el resto de su carrera hablando de este mismo tema, es decir, su ex: “Me siento muy orgullosa de poder decir que soy más fuerte de lo que lo había sido nunca antes y que he encontrado una manera de navegar toda esta situación con la mayor elegancia posible”, ha alegado.