Sentencian a 30 años de cárcel a sujeto que mató a su expareja con un 'mano de tacú'

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Fidel Saldaña Menacho, de 36 años, fue sentenciado a la pena máxima en la cárcel de Palmasola, luego de someterse a un proceso abreviado en el que aceptó haber matado a golpes a su expareja, Edith Gonzales Chao, utilizando un 'mano de tacú'.

En una audiencia de medidas cautelares realizada la tarde de este lunes, la juez del Juzgado de la zona de El Mechero, determinó enviar al hombre con 30 años de presidio, acusado por los delitos de feminicidio sin derecho a indulto. El fiscal Cirilo Chambilla, manifestó que el proceso abreviado se produjo porque el acusado admitió cometer el crimen por celos, entre otros motivos.

"Solo la agarré y la maté porque estaba borracho, estoy arrepentido. Pido que me disculpen por todo lo que hice, no me acuerdo porque habíamos tomado toda la noche y la mañana", dijo el imputado.

"No han matado a cualquier animal, han matado a una persona, a una mujer que dejó tres hijos", dijo una de las familiares de la víctima, acompañada por un grupo de personas quienes exigían justicia.

El feminicidio, que suma a 22 a nivel nacional, se cometió en la zona de El Quior en la calle 2 del barrio Cabo Paz la madrugada del lunes, cuando la víctima invitó a Fidel, su expareja, a consumir bebidas alcohólicas en su cuarto. Pasado de copas, el hombre tomó un mazo de tacú para golpear en la cabeza de su expareja, porque desde un tiempo llevaban separados.

En contacto con los medios, Fidel afirmó que después de cometer el crimen intentó quitarse la vida tomando lavandina.