Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Tras una audiencia maratónica que se instaló la tarde del martes y que culminó al promediar las 18:00 horas en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia en el Palacio de Justicia, la justicia determinó que los cuatro adolescentes acusados de violar a una niña de 12 años en el Plan Tres Mil este fin de semana, sean enviados al Centro Vida Nueva Santa Cruz (Cenvicruz) de El Torno.

Asimismo, en otra audiencia cautelar por el mismo caso y que terminó cerca de las 21:00 horas, se estableció la reclusión en la cárcel de Palmasola con detención preventiva para el guardia de seguridad Arturo Asayé (35) y el albañil Javier Sossa Calle (47) que también vejaron sexualmente a la niña en una casa en construcción. Ambos adultos fueron imputados por los delitos de abuso sexual agravado.

El fiscal de Distrito, Mirael Salguero, informó en conferencia de prensa que la autoridad judicial sentenció a cinco años de cárcel a los menores José C. R. R., Junior V. M. y Daniel M. S. M., mientras que Fernando J. A. H. fue condenado a tres años. Los tres primeros fueron acusados por los delitos de violación agravada, mientras que el cuarto, el adolescente de 14 años, por los delitos de pornografía infantil puesto que filmó la violación de sus amigos y la compartió en las redes sociales.

"Se entrevistaron con la juez de manera privada y han confesado el hecho. Tres abusaron sexualmente, ellos tuvieron acceso carnal con la víctima, el cuarto, según el relato de la víctima, la filmó", dijo.

Este caso que estremeció nuevamente a la sociedad boliviana que está golpeada por los 73 casos de feminicidios, salió a la luz pública este lunes cuando el 13 de julio la prima de la víctima formalizó la denuncia en contra de los adolescentes, al asegurar que su familiar había sido violada por seis personas, entre ellas cuatro menores y dos mayores de edad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), después de conocer la denuncia y en un trabajo cibernético logró la captura de todos los involucrados.

La niña de 12 años relató a Notivisión que fue contactada por Facebook hace tres semanas por uno de los adolescentes detenidos, que se identificada con el nombre de ‘Brayancito el solitario’, quien fue el primero en abusar de la niña.

Contó que luego de pasar su número de celular, ella chateó con el menor por WhatsApp y acordaron encontrarse el viernes por la tarde en una plaza. Tras llegar a la cita, el sujeto la invitó a su casa en el Plan Tres Mil.

“Llegamos a la casa de Daniel M. S. M., estaban tres más, me invitaron una soda con Nescafé, con cinco vasos ya me sentí mareada, uno de ellos me dijo que nos vayamos porque iba a llegar su padrastro, pero cuando llegué a la otra casa me eché y no recuerdo nada”, dijo en entrevista con Notivisión.

Aprovechando que la adolescente estaba en estado de ebriedad, los cuatro menores la llevaron hasta la casa de uno de los autores donde cometieron el abuso, hecho que fue filmado y posteriormente publicado en las redes sociales.

Según la declaración de la víctima, luego de ser abusada en esa casa dos de los adolescentes la llevaron hasta una casa en construcción en el barrio Magisterio donde estaban el guardia de seguridad y el albañil. Ahí, los dos menores y los dos mayores de edad también incurrieron en la violación hacia la menor.

El caso aún se encuentra en investigación, ya que la niña está recibiendo ayuda sicológica por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que evalúa si la adolescente será dada a otra familia o en última instancia será conducida a un hogar de niños, ya que no existen las condiciones de terapia en su familia porque su padre trabaja en el campo y su madre es fallecida, quedando al cuidado de una tía.