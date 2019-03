Serginho: “Quieren sancionarme por ser discriminado”

Súper Deportivo.- Sergio Henrique Francisco, conocido como “Serginho” en el ámbito futbolístico, se mostró desconcertado y molesto con la actitud de Blooming que pidió sancionar a su persona por supuestamente infringir el artículo 74 del Código Disciplinario de la FBF que habla de ofensas al público.

Esta postura del club cruceño fue una respuesta a la demanda que inicialmente presentó Wilstermann contra la entidad por las agresiones racistas que sufrió Serginho el pasado fin de semana, en el Ramón Aguilera Costas.

“Si me sancionan, yo soy todo lo que hablaron esas personas. Quieren sancionarme por ser discriminado, no es correcto. Se pide respeto en todo el mundo no solamente aquí; me llamaron sorprendidos desde España, Japón y Brasil”, comentó el volante.

Serginho también explicó por qué determinó dejar la cancha antes de culminar el encuentro. Con la cabeza gacha reconoció que incluso en ese momento pensó en abandonar Bolivia. “Pedí permiso al árbitro y salí pensando en irme del país; lo sentí como un abandono de carrera. Cuando llegué al camarín, el utilero me ayudó a calmarme. Le dije que me gusta estar en el equipo y no quiero salir, recibí su apoyo y analice las cosas con calma”, finalizó su relato.