El Día del Padre, Sergio Goycochea se convirtió en abuelo, y durante los días de la Copa América el exarquero de la selección argentina compartió una tierna foto con el pequeño Valentín.

Paloma, la hija del deportista y ahora periodista deportivo, dio a luz a su primer hijo, justo cuando "Goyco" estaba en la boda de Virginia Gallardo.

"Se adelantó un poquito, podía ser hasta el 30 de junio. Nos fuimos del casamiento y llegamos al Sanatorio de los Arcos de Palermo así como estábamos, elegantes; mi señora de vestido largo con transparencias. Cuando llegamos a la clínica, con la luz blanca, empecé a ver todo. ¡Éramos dos muñecos de torta!", dijo El Goyco.

En su cuenta de Instagram @okgoyco90, Sergio Goycochea escribió: "Contándole a mi nieto historias sobre Lima. Feliz aniversario a mi pueblo querido!". Unas semanas atrás, Paloma y Sergio habían estado juntos en el programa de Verónica Lozano hablando del embarazo. Y allí la joven le recriminó que no haya estado durante su nacimiento... porque estaba jugando el repechaje contra Australia para las eliminatorias del mundial de Estados Unidos (1994), y esta vez se repitió la historia, pero con su nieto. La felicidad del ex arquero argentino no se compara con nada, es indescriptible.