Shirley Franco: "Yo prefiero no hablar de datos ni de números con el señor Linera"

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La noche del lunes se vivió el primer debate vicepresidencial 2019 rumbo a las elecciones del 20 de octubre en el programa Uno Decide, el cual fue transmitido a través de las pantallas de La Red Uno de Bolivia y sus diversas plataformas digitales.

Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC); Shirley Franco, candidata a vicepresidenta por Bolivia Dice No (BDN) y Álvaro García Linera, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron los aspirantes que se dieron cita a nuestra casa televisiva para exponer su programa de Gobierno y debatir sus políticas si llegasen a ser elegidos este año.

Cuando debatían respecto al tema de medio ambiente y de los incendios forestales que se registran actualmente en la Chiquitanía, Shirley Franco, acompañante de fórmula de Oscar Ortiz por BDN, manifestó que prefería no hablar de cifras con el también actual vicepresidente Álvaro García Linera, esto ante los resultados equivocados que anteriormente dio en aritmética.

"Yo prefiero no hablar de datos ni de números con el señor Linera. Los bolivianos sabemos que él no sabe sumar, lo que sabe hacer bien es restar y dividir a los bolivianos. Creemos que ellos apuestan a una visión depredadora, lo han hecho no solo ahora con la Chiquitanía dando la espalda a un incendio que hasta ahora no se sofoca", expresó.

Franco acusó al gobierno del MAS y del expresidente Carlos Mesa por superar en sus respectivas gestiones la cantidad de hectáreas quemadas en el departamento de Santa Cruz.

García Linera explicó que los incendios es un tema cíclico que se da en función al cambio climático y de la sequía recurrentes en el continente, por lo que consideró que a futuro se debe estar mejor preparado.

"Hay que prepararse para que no se repita esa quema, pero no estamos contra algo delibedaramente producido de manera excepcional", dijo el candidato por el MAS

Por su parte Pedraza acusó a Ortiz de participar en la aprobación de la Ley 741, en septiembre de 2015, para la deforestación de más de 400.000 hectáreas en el oriente boliviano.

"Eso es lo que está ardiendo ahora, tiene una causa, no es un incendio como otros", indicó.