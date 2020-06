Sin casos activos de Covid-19, Nueva Zelandia levantará casi todas sus restricciones de coronavirus

Nueva Zelandia Nueva Zelandia

Casi todas las restricciones de coronavirus en Nueva Zelandia se levantarán este martes 9 de junio, anunció la primera ministra Jacinda Ardern, luego de que el país no reportara casos activos. Informo que las escuelas y los lugares de trabajo podrán reabrir bajo las nuevas reglas de “nivel 1”, es decir sin limitaciones en reuniones o viajes domésticos.

Sin embargo, aún se fomenta el distanciamiento social, y Ardern dijo que las fronteras internacionales de Nueva Zelandia permanecerán cerradas a los no residentes para evitar nuevos brotes. Los residentes que lleguen a Nueva Zelandia aún deberán permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Nueva Zelandia actualmente no tiene casos activos de coronavirus, y no se han reportado casos positivos en los últimos 17 días. No ha habido nadie recibiendo tratamiento en el hospital por Covid-19 durante los últimos 12 días y han pasado 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria.

“Esta libertad de restricciones depende en gran medida del papel continuo que desempeñarán nuestros controles fronterizos para mantener al virus fuera… El virus estará en nuestro mundo por algún tiempo”, asevero Ardern