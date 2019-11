Sin más minutos en campo es difícil que siga en el Barcelona, dice Arturo Vidal

El centrocampista chileno Arturo Vidal volvió a mostrarse descontento con su falta de continuidad en el Barcelona y dijo que si no logra sentirse más importante se planteará seriamente abandonar el club español en los próximos meses.

Vidal, de 32 años, llegó al elenco catalán en 2018-19 y tiene contrato hasta el final de la próxima temporada.

"No estoy feliz porque me gusta jugar, ayudar al equipo y estar en los partidos importantes (...) Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día", dijo Vidal en una entrevista al canal TV3 de Cataluña dada a conocer el viernes.