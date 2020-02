Sorprenden a dos estudiantes cometiendo actos obscenos en plena vía pública

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Dos estudiantes de la Unidad Educativa Humberto Vásquez Machicado, fueron sorprendidos por un vecino cuando se encontraban cometiendo actos obscenos a plena luz del día en la plaza Comarapa, ubicada en el Tercer Anillo de la avenida Piraí.

Según el video que fue filmado en el celular del transeúnte y que fue enviado al número del Ojo Ciudadano de La Red Uno de Bolivia (77731313), la pareja de adolescentes, quienes estaban vestidos con el uniforme de su colegio, se encontraba recostados en el banquillo, a vista y paciencia de las personas que transitaban por la zona. El joven mantenía abrazado a la muchacha de la cintura y ésta se encontraba masturbándolo.

"¿Qué pasa? Vamos retirándonos, por favor. A ver señorita, qué es lo que estaba haciendo. Las plazuelas no son para eso, peor que son menores de edad, vayan a sus casas si no quieren pasar clases, pero masturbándose y hacer el amor a la luz del día eso no", reclama el vecino.

Tras ser sorprendidos, los estudiantes se levantaron del banquillo y se retiraron tomados de la mano.