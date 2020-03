Sub 23 de Juventus en cuarentena por posibles casos de coronavirus

La Juventus anunció la suspensión de todas las actividades del equipo Sub 23 y puso al equipo en cuarentena por temor al coronavirus que se ha esparcido rápidamente en Italia en los últimos días. El club explicó en un comunicado que si bien no tienen ningún caso confirmado y sus jugadores aún no presentan síntomas, es una medida preventiva.

Es que el 23 de febrero, los jóvenes se enfrentaron por la Serie C ante el Pianese, club que ha confirmado cuatro casos positivos de COVID-19, tres de jugadores y el restante de un colaborador. Ante el temor, los dirigentes del cuadro de Turín optaron por aislar a sus juveniles y evitar una posible propagación del virus que tiene en alerta al mundo.

La alarma se enciende porque en todo este tiempo los juveniles han estado trabajando normalmente en el mismo complejo en donde entrena el primer equipo, conformado por figuras como Cristiano Ronaldo.

“La medida se tomó de forma preventiva, y está a la espera de nuevas comunicaciones oficiales de las autoridades de la salud de Alessandria (Servicio Público de Salud e Higiene), con quien el personal médico de la Juventus está en contacto permanente”, explicó la Juventus en un comunicado publicado en su web oficial. “Se especifíca que, a seis días del partido, los jugadores de la Juventus permanecen sin síntomas y están siendo supervisados”, señala el escrito.

En el plantel del primer equipo de la Juventus hay futbolistas sudamericanos como el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el uruguayo Rodrigo Bentancour, los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín y los brasileños Alex Sandro, Danilo, Wesley y Douglas Costa. Hasta el momento, estos profesionales no han recibido ningún tipo de orden con respecto al coronavirus y se mantienen entrenando con normalidad.

Italia se ha convertido en uno de los países de Europa más afectados por el coronavirus, ya hay más de 1.600 casos, y el deporte empieza a sufrir las consecuencias de una epidemia que se expande paulatinamente a nivel mundial. El primer futbolista infectado fue un jugador de 22 años del Unione Sportiva Pianese, un club de la ciudad de Piancastagnaio, una pequeña población ubicada en la provincia de Siena, que milita actualmente en la Serie C (tercera división). Este jugador comenzó a mostrar síntomas de fiebre y malestar general el pasado fin de semana, lo que le impidió jugar ante el equipo sub-23 de la Juventus. Sí lo hicieron sus dos compañeros que ahora presentaron los síntomas.

En Italia, varias federaciones anunciaron este lunes que numerosos eventos deportivos se aplazarán o se disputarán sin público, entre ellos seis partidos de la Serie A que debían celebrarse este fin de semana. Los partidos afectados fueron Udinese-Fiorentina, AC Milan-Génova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Hellas Verona, además de Juventus-Inter, decisivo para el campeonato ya que los equipos se encuentran en primer y tercer lugar, respectivamente. El partido estaba previsto para este domingo a la noche, en Turín.

