Un vestido de terciopelo azul medianoche que la princesa Diana usó cuando bailó con John Travolta en una cena de la Casa Blanca en 1985 será subastado el lunes, con un precio estimado de 250.000 libras a 300.000 libras (320.750 dólares a 384.900 dólares).

El Victor Edelstein con corpiño fuera del hombro, que se ensancha en la rodilla, es uno de los vestidos más recordados entre los que llevó Diana, quien murió en 1997. Es uno de los tres modelos que Kerry Taylor Auctions ofrece a la venta en Londres como parte de una venta de "Passion for Fashion".

Taylor dijo que la prenda fue comprada en 2013 por 200.000 libras "por un caballero romántico que básicamente quería animar a su esposa".

En una entrevista con Yahoo Entertainment la semana pasada, Travolta recordó que estaba nervioso cuando él y Diana entraron en escena.

"(Pensé) tengo que volver a mis días de aprender bailes de salón y demostrar que podía guiarla", dijo la estrella de "Grease". "No supe hasta que llegué allí que debía bailar con ella (...); (la primera dama) Nancy Reagan aún no me había dicho que ese era el plan, que Yo era el príncipe azul de la noche".