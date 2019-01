Sujeto intentó robar el celular a luchadora de UFC y terminó con el rostro destrozado

Se equivocó de víctima. "No intentes hacer nada porque estoy armado", fue lo último que dijo el ladrón cuando se colocó junto a Polyana Viana y le mostró su revolver. Segundos después, estaba en el suelo con el rostro ensangrentado y su escape ya era imposible.

La 'víctima' del intento de robo fue una luchadora de UFC brasileña que lleva dos combates en la compañía que preside Dana White, quien publicó la imagen del asaltante tras la golpiza y acumula un triunfo por sumisión y una derrota por decisión unánime de los jueces.

"Se sentó al lado mío y me preguntó qué hora era, pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular cuando dijo: 'Dame el celular, no intentes hacer nada porque estoy armado'", relató Viana sobre el hecho que ocurrió el pasado sábado en la ciudad de Río de Janeiro cuando aguardaba por un Uber.

En las declaraciones citadas por el sitio MMAmania, la luchadora de 26 años explicó: "Luego puso su mano sobre una pistola, pero me di cuenta de que (su mano) era demasiado suave".

"Estaba muy cerca de mí. Así que pensé: 'Si es un arma, no tendrá tiempo de sacarla'. Así que me levanté. Tiré dos golpes y una patada. Cayó, luego lo atrapé con una toma. Después lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes y le dije: 'Ahora esperaremos a la policía'", relató.

Viana, quien se dedica a las artes marciales mixtas desde 2013, reveló que cuando pudo reducir a su asaltante, éste le pidió que lo dejara ir: "Sólo te estaba pidiendo la hora".

Esta no es la primera vez que la brasileña evita un robo. Hace años, cuando vivía en Belem, pudo detener a dos hombres a bordo de una motocicleta que intentaron robarle su celular.