Sujetos ebrios casi matan a un perro de raza con una pala

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El propietario de un perro de raza dogo argentino, denunció que un grupo de personas en estado de ebriedad agredieron brutalmente a su perro a quien lo golpearon en la cabeza con una pala, dejándolo mal herido.

El ataque se produjo este lunes en horas de la tarde en la avenida Montecristo, de la capital cruceña, cuando el dueño y su novia se dirigían a una venta acompañado de su can a quien tenía amarrado. El afectado dijo que mientras cruzaba la calle y mientras su perro ladraba con otros cachorros que estaban encerrados en sus casas, este grupo de personas salieron airadamente de una casa con piedras y una pala en mano.

"Como ellos estaban en estado de ebriedad salieron bruscamente a agredir a mi novia y a mi perro. Esto no puede quedar así, no pueden maltratar a los animales", expresó el dueño del can.

Tras ser apaleado, el propietario llevó a su perro hasta una veterinaria, lugar donde fue internado ya que será operado de la cabeza porque sufrió una fisura producto de los golpes.

De acuerdo a la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato está prohibido cualquier acto de violencia en contra de un perro, sea propio o ajeno. La sanción, según el artículo 350 del Código Penal es de un 1 año de prisión y trabajo comunitario.

Leslie Ribera, ciudadana en Defensa de los Animales, anunció que acudirán ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para sentar una denuncia contra estas personas, de quien dicen que ya tienen sus identificaciones.