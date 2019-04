Surfista captura impresionantes fotos de las olas en Taití

Taití Taití

Leroy Bellet no es un chico normal de 20 años y está cambiando la imagen de la fotografía de surf con sus imágenes icónicas, ahora, el surfista australiano revela cómo capturó sus impresionantes imágenes de surf en Tahití en una película.

El estudiante universitario de primer año sorprendió al mundo de la fotografía con sus fotos con un doble remolque en olas empinadas y pesadas en Tahití, todas capturadas en el documental de 22 minutos de Tyge Landa Persiguiendo el tiro.

Bellet se involucró por primera vez en la fotografía de surf cuando tenía 12 años, en un intento por explicar a sus padres su obsesión por el mar, y desde entonces la fotografía ha superado su pasión por el surf.

Se inspiró en los esfuerzos de doble remolque del fotógrafo francés Laurent Pujol en Hossegor.

La película comienza con su filmación en Australia con el campeón de Scott ‘Whip’ Dennis y Red Bull Cape Fear Russell Bierke, usando una cámara fantasma de $ 100,000, que se rompe durante una desagradable limpieza en las olas.

Bellet, quien tenía 18 años en el momento de la filmación, luego viaja a Teahupo’o en Tahití con algunas de las olas más grandes del Océano Antártico. Como lo expresa Bellet: "En términos de perfección, es el Everest de intensidad y desafío".

Trabajando con los surfistas Raimana Van Bastolaer, Michel Bourez, Craig Anderson y Matahi Drollet, el fotógrafo que se arrastra sella una serie de imágenes impresionantes con la de Bourez acercándose a la puesta de sol en la portada de la edición especial de la revista World Surfing.

Efectivamente, es arrastrado a las olas grandes por un jet ski con un surfista frente a él y captura las imágenes sabiendo en su posición que eventualmente será golpeado por la ola, con la esperanza de no lastimarse en el arrecife de abajo. . Él dijo: "El exterminio es realmente intenso y feroz. Solo estás esperando que no vayas a golpear el filón afilado. Puedes sentirlo rebanar ".

Galería de fotos

De su creciente pasión por el surf, dijo: "Era un surfista bien e incluso probé competiciones, pero no eran lo mío". Sólo quería documentar los tubos. Siempre pensé que la gran foto de barril de gran angular POV era la mejor. Definitivamente he llegado a un punto en el que ya no pienso en el lado del surf de las cosas ".