Suspenden audiencia de reconstrucción en el 'caso de violación por encargo'

La audiencia de reconstrucción en el caso de presunta violación por encargo, que debía llevarse a cabo la tarde de este viernes en el domicilio de la víctima, fue suspendida a petición de la parte demandada.

Rosmery Barrientos, fiscal asignada al caso, explicó que la cita se suspendió debido a que los abogados de Roberto Flores Moreno, el acusado, tenían programado una audiencia con anticipación el cual coincidía con el horario donde se instalaría la reconstrucción.

Hasta el domicilio de la víctima llegó Raúl Fernández, padre del ciudadano peruano Jesús Eduardo Fernández (27), quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola, sindicado de violar a la mujer por encargo de su esposo.

En contacto con los medios, aseguró que su hijo le comentó que el esposo lo contactó para darle una propuesta indecente: agredir sexualmente a su consorte. Sin embargo, pese a que el hombre le ofreció una cantidad de dinero, su hijo no accedió a la petición por su convicción cristiana.

"Me dice que es una persona (Roberto Flores) que no tiene valores ni principios y que está mal la cabeza. Una persona normal no va a ser menos con su esposa, sobre todo teniendo hijos también. Me preocupa eso y que él esté preso",

En tanto, la víctima de 29 años habló con Notivisión y ratificó que el súbdito peruano sí la violó por encargo de su marido, puesto que él mismo le confesó el 9 de diciembre había abusado sexualmente de ella luego que Roberto, la dopara.