Suspenden viajes de Cochabamba al interior del país por bloqueo

Los viajes del departamento central de Cochabamba al interior del país fueron suspendidos porque un grupo de agricultores bloquean la carretera hacia el occidente para demandar el cese de la importación de productos agrícolas, informó el lunes el comandante de la Policía, Jaime Zurita.



"Las salidas (de flotas) están suspendidas hacia el occidente porque no queremos que la gente se quede varada", dijo a los periodistas.



Explicó que los agricultores se apostaron a la altura de la zona de Parotani y un contingente de efectivos policiales fue enviado al lugar para persuadir a los movilizados a que suspendan esa medida de presión.



Dijo que el bloqueo de la vía interdepartamental no es justificado porque el tema de la importación de productos agrícolas no debe ser reclamado de forma regional.



"Cochabamba no tiene frontera con ningún país. Esto hace a otros departamentos y el nivel central", recordó.



El jefe policial explicó, además, que comenzó gestiones con autoridades nacionales para la atención de las demandas de los agricultores.

Fuente: ABI