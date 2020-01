TED de Santa Cruz se traslada a edificio de la ex Mutual Guapay

Mario Orlando Parada, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, informó la institución se trasladará al edificio de la ex Mutual Guapay, donde también funciona Migración, debido a que sus instalaciones fueron quemadas durante los conflictos político-sociales registrados en las pasadas elecciones nacionales del 20 de octubre pasado.



"Me encontré con este edificio, 'TDE quemado', ubicado entre las calles 21 de Mayo y Andrés Ibáñez, que da ganas de llorar. Fue construido con toda la infraestructura que se requiere para la actividad electoral. Contaba con espacios para informática, geografía, oficina de vocales, salones de capacitación, salón de actos, entre otros. Hoy estamos en la parte de atrás de este edificio", informó la autoridad.



Parada que en el traslado lo acompañaran 22 funcionarios, los cuales se ubicarán entre el 3er y 5to piso del edificio de la ex mutual. Ademas explicó que el día de las elecciones habrá un personal en las instalaciones de la feria exposición para el computo de votos..



"Se realizará la lectura de las actas, donde se contará con la presencia de los observadores internacionales, de la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas. El pueblo, los periodistas, deben estar mirando porque son actos públicos", agregó.