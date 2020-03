Tevez suma otra joya en su corona de títulos

El estelar Carlos Tevez, surgido hace casi dos décadas en Boca Juniors, sumó otra diadema de campeón a una rica carrera repleta de títulos con la conquista de la Superliga argentina, y ratificó su liderazgo con los colores azul y oro.

A los 36 años, Tevez se dio el gusto de alcanzar el 25° título de una carrera exitosa, y fue una de las figuras del equipo conducido por Miguel Ángel Russo en el campeonato alcanzado por Boca en un esprint notable, a expensas de River, al que superó en la última jornada.

Luego de una pésima temporada en China, con pocos partidos y apenas cuatro goles, volvió a Boca a principios de 2018, aunque le costó recuperar el nivel de sus mejores momentos y recién volvió a mostrarse en gran forma en los primeros partidos de 2020, luego de recibir el apoyo del entrenador Miguel Ángel Russo.

Su estilo humilde y directo lo convirtió en el jugador del pueblo, Apache es el apodo que adoptó Tevez por su origen en el humilde y peligroso barrio Fuerte Apache, en Ciudadela (periferia oeste). El atacante se ganó la consideración como símbolo de Boca a partir de su identificación desde pequeño.

Con más de tres décadas como entrenador, Miguel Ángel Russo superó graves problemas de salud y después de 13 años volvió para ser otra vez campeón en Boca Juniors.

La victoria con Boca le llega a Russo dos años después de superar un cáncer de próstata mientras dirigía al Millonarios, en Colombia. “Es una enfermedad a la que hay que saber lucharla. Me aferré mucho en mi gente y me ayudó muchísimo la gente de Millonarios. Pero no soy un héroe por haber luchado contra el cáncer. Hay gente anónima que lucha más que yo y está de pie”.