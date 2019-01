Thalía estrena videoclip "Lindo pero bruto"

"Lindo, pero bruto", así se llama el nuevo sencillo de Thalía junto a la cantante y actriz argentina, Lali. Esta canción es parte del nuevo álbum de la estrella mexicana, "Valiente", lanzado en noviembre.

El video producido por 2 Wolves Films y dirigido por Daniel Durán, mezcla la moda y el buen humor que se ve reflejado en la letra del single. Este se ha colocado rápidamente entre los 10 más vistos en Youtube España. La razón principal puede ser el mundo de fantasía súper pop representado en el vídeo, con Thalía vestida con un atuendo de cupcakes o ambas cantantes convertidas en “muñecas” que juegan con sus “muñecos” a su antojo.

A su vez, el disco incluye canciones como "No Me Acuerdo" junto a Nati Natasha, "Lento" junto a Gente de Zona y su éxito viral "Me Oyen, Me Escuchan" que se inspiró en el famoso #ThalíaChallenge en las redes sociales.