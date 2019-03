Thomaz Santos: “No voy a pagar”

Súper Deportivo.- Thomaz Santos, volante del Club Bolívar, notoriamente molesto con la Resolución del Tribunal de Disputas que lo conminó a pagar 80 mil dólares a Wilstermann por supuestamente violar un acuerdo, aseguró que no está dispuesto a cumplir con esa disposición.

“No voy a pagar. Yo no puedo ser condenado por un documento que no existe y FIFA no reconoce. Peleé con todos en Brasil para volver a Bolivia y me hacen esto. Es una vergüenza, un desastre; voy a volver a Brasil, no quiero quedarme acá”, manifestó el jugador brasileño, cuando se disponía a abandonar el estadio Simón Bolívar de Tembladerani, tras cumplir con sus entrenamientos, esta jornada.

Santos prestó servicios en filas del plantel cochabambino hasta 2017, oportunidad en que fichó por el Sao Paulo brasileño. Al dejar el club nacional habría firmado un acuerdo, donde se comprometía a jugar en filas “Aviadoras”, si desempeñaba su carrera futbolística en Bolivia nuevamente. La multa por incumplir esta estipulación constaba en 80 mil dólares, suma que según el TRD debe ser cancelada a la brevedad.