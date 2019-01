Tiroteo en un bowling de California deja tres muertos y cuatro heridos

El Departamento de Policía de la ciudad Torrance en California, EE.UU, reportó que la madrugada de este sábado 5 de diciembre se registró un tiroteo en un bowling, que dejó tres muertos y cuatro heridos.

Los hechos han ocurrido en el Gable House Bowl, ubicado en el bulevar Hawthorne de esa ciudad, donde los agentes encontraron en el interior del local los cuerpos sin vida de tres hombres. De los cuatro heridos, dos fueron trasladados a un hospital mientras que los dos restantes buscaron atención médica por su propia cuenta.

Testigos citados por Los Angeles Times relataron que se escucharon al menos nueve disparos. "Todo lo que oímos fue que a dos personas les dispararon", "hubo una gran pelea antes de eso", comentaron.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.