Tras finalización del Dakar, Martínez reiteró que Bolivia “dijo No” a Evo Morales

El piloto boliviano de cuadriciclos, Leonardo Martínez, reiteró la tarde del jueves una frase que dijo a inicios de 2018 durante su ingreso a la competición del Dakar en la ciudad de La Paz. Aprovechando su paso por la rampa de llegada del Dakar 2019 en Perú, el competidor cruceño reiteró al presidente Evo Morales que “Bolivia le dijo No” a su reelección.

Martínez culminó en la competición internacional en el puesto 12 de su categoría tras 66 horas, 38 minutos y 22 segundos de recorrido. Al momento de llegar a la rampa agradeció a Dios, a Bolivia y nuevamente exigió el respeto al voto de la mayoría de los bolivianos que, en el referendo del 21 de febrero de 2016, dijo “No” a una nueva postulación de Morales.

“Lo más importante y el mensaje principal para mi querida Bolivia (es que) dijimos No al presidente, No a la re-re-reelección, Bolivia dijo No el 21 de febrero (de 2016) y lo volvemos a decir (ahora). Gracias Bolivia, a luchar por nuestros principios y valores”, manifestó.