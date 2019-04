Tribunal Supremo de Venezuela ratifica arraigo para Guaidó, pide a Asamblea Constituyente quitar fuero

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó el lunes una orden de arraigo para el líder opositor Juan Guaidó y remitió a la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el oficialismo, un pedido para quitarle el fuero parlamentario.

Guaidó, un ingeniero de 35 años, invocó artículos de la Constitución para proclamarse en enero presidente encargado de Venezuela, siendo reconocido de inmediato por docenas de países, entre ellos Estados Unidos y naciones vecinas al país OPEP.

Pese a la prohibición de salir del país, Guaidó visitó en febrero Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.

“No hay ningún tipo de allanamiento”, dijo Guaidó a reporteros al cerrar un acto en Caracas al final de la tarde. “No tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, no tengan dudas. Pero no hay preocupación” por su parte, agregó.