Trinidad ingresara en encapsulamiento desde este lunes

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, en entrevista con El Mañanero informo que desde este lunes el municipio de Trinidad, Beni, ingresara en un encapsulamiento y rastrillaje para evitar aún más la propagación de casos de coronavirus y detectar posibles casos sospechosos.

La autoridad de gobierno índico que se contara con brigadas médicas que irán casa por casa, recorriendo los barrios donde su foco de infección sea más alto, el objetivo identificar posibles casos sospechosos que serán trasladados a centros de aislamiento para evitar mas contagios.

“Si nosotros no hacemos este rastrillaje, si no nosotros no identificamos a todos estos sospechosos que de alguna manera o que estén asintomáticos por eso que están generando más contagios, esto se nos va a salir de control, mucho más de lo que hoy ya lo tenemos”, asevero la autoridad de gobierno.