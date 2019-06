Trump acusa al presidente del BCE de competencia desleal

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el martes los comentarios del jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en los que abogó por posibles cambios adicionales en la política monetaria de la entidad, y afirmó que provocarían una competencia desleal europea contra Estados Unidos.

Draghi dijo con anterioridad que podría ser necesario volver a bajar las tasas de interés en la zona euro o comprar activos si la inflación del bloque no se acelera.

Fuente: Reuters

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.