Trump cuestiona "estupidez" de May y a su "extravagante" embajador en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó el martes contra la "estupidez" de la primera ministra británica Theresa May y su "extravagante" embajador en Washington, elevando el tono de sus ataques contra un estrecho aliado cuyo enviado calificó de "inepto" a su gobierno.

May respaldó a su enviado en Washington, Kim Darroch, después de que un diario británico publicó el domingo una serie de memos filtrados en los que describía al gobierno estadounidense como "disfuncional" y "diplomáticamente torpe e inepto". [nL2N248088][nL2N2490Y2]

A pesar de que los integrantes del gobierno británico y el portavoz de May dijeron que las comunicaciones filtradas recogen solo de manera parcial los análisis de Darroch y no reflejan los puntos de vista del Ejecutivo, provocaron la ira de Trump, que lanzó una nueva ronda de tuits ofensivos.

"El extravagante Embajador que nos endilgó Reino Unido no es alguien que nos emocione, es un tipo muy estúpido", escribió Trump, quien describió a Darroch como un "tonto pomposo".

"Debería hablar a su país, y la primera ministra May, sobre su fallida negociación del Brexit, y no disgustarse con mis críticas sobre lo mal que lo manejó. Le dije a @theresa_may cómo hacer el acuerdo, pero siguió adelante con su estúpida vía y no logró culminarlo. ¡Un desastre!", agregó.