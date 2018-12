Trump dice que EEUU derrotó a Estado Islámico en Siria: Revelan retiro de sus tropas

Estados Unidos está planteándo retirar a todos sus efectivos de Siria “tras la reducción de los territorios controlados” por el grupo terrorista takfirí EIIL (Daesh, en árabe), según una publicación hecha por la agencia británica de noticias Reuters citando a un alto Ejecutivo del gobierno estadounidense.

Así mismo, el diario neoyorquino The Wall Street Journal citó fuentes que aseguran que el Ejército estadounidense ha informado a las tropas desplegadas en el noreste de Siria, los planes para abandonar la zona por completo. La decisión habría sido tomada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según los reportes.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense se pronunció al respecto en su cuenta de la red social Twitter. “Hemos derrotado a ISIS en Siria, mi único motivo para estar ahí durante la presidencia Trump”, escribió Trump en Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.