Trump estalla de furia por una foto de su cara naranja

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se molestó con sus seguidores en Twitter y respondió a los miles de memes de la fotografía donde se le muestra con el rostro excesivamente naranja.

No es novedad que el mandatario sea señalado por tener un bronceado algo exagerado, pero la imagen qua ha circulado desde el viernes supera “cualquier tono”.

“Más noticias falsas. ¿Est fue photoshopeado (sic), obviamente, ¿pero el viento estaba fuerte y el cabello se ve bien? ¡Cualquier cosa para degradar!”, indicó.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf

La imagen que el presidente Trump compartió junto con su mensaje fue borrada, pero es la misma de la cuenta “White House Photos”, supuestamente tomada por William Moon en blanco y negro en febrero 7.

Today, ⁦@realDonaldTrump⁩ was dancing with the sunset and strong winds when he walked to the Oval Office from the Marine One on the South Lawn.. Photo by William Moon in the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/GURvi4UeSO