Trump rechazó condición de Kim para desnuclearización de Corea del Norte

Hanoi, Vietnam Hanoi, Vietnam

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa después de las negociaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, donde anunció que EE.UU. no aceptó la condición del líder asiático de adelantar la desnuclearización a cambio del cese de sanciones por parte del gobierno americano.

Trump no firmó la declaración conjunta con Corea del Norte, con los resultados de la segunda cumbre entre los dos líderes que tuvo un fin antes de lo previsto. "A veces te tienes que marchar. Y esta era una de esas ocasiones", aseveró Trump.

"Hemos pensado que no era muy apropiado firmar algo", declaró el mandatario estadounidense en referencia a la declaración no suscrita, al añadir que la parte norcoreana insistía en que "las sanciones se levantaran completamente, pero no podíamos hacer eso".

El presidente de EE.UU. explicó que lo ofrecido por el líder norcoreano a cambio de levantar las sanciones no satisface los intereses de Washington. "Kim propuso desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon a cambio del levantamiento de nuestras sanciones, pero no podíamos aceptarlo", ha reiterado el mandatario estadounidense. Ha agregado que aunque esta central nuclear es "muy grande" no es "lo suficientemente grande".

"Él quiere desnuclearizar pero solo quiere hacerlo en áreas que son menos importantes que las zonas que queremos", ha explicado Trump.