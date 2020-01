TSE: Inscripción de candidatos hasta el 3 de febrero

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó a los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de mayo próximo. tienen hasta el 3 de febrero para inscribir a sus candidatos.



"El 3 de febrero es la fecha máxima en la cual deben inscribirse los candidatos a la Presidencia y para la Asamblea Legislativa. Ese día los bolivianos conoceremos quiénes son los candidatos que están postulando a los distintos cargos", dijo.



El próximo 3 de mayo se elegirá al presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios supraestatales. Para esos comicios el TSE aprobó un calendario electoral con aproximadamente 100 actividades que la población podrá conocer a través de la página web www.oep.org.bo.



Por el momento, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Félix Patzi aparecen como candidatos a la presidencia.



Camacho, exlíder cívico de Santa Cruz, es el rostro nuevo en la carrera presidencial, Mesa y Patzi forman parte de los nueve aspirantes que terciaron en las fallidas elecciones del 20 de octubre último.



Las graves irregularidades detectadas en esos comicios fueron atribuidas al Movimiento Al Socialismo (MAS) para mantener a Evo Morales en el poder hasta el 2025, sin embargo, el fraude detonó una crisis política y social que terminó con la renuncia del exmandatario refugiado en Argentina.



Morales no podrá participar en los comicios de mayo, mientras que Víctor Hugo Cárdenas y Virginio Lema descartaron su participación.



Entre tanto Oscar Ortiz, el candidato presidencial que quedó en tercer lugar en las elecciones de octubre, no confirmó ni descartó su participación en la carrera electoral; Chi Hyun Chung, Ruth Nina e Israel Rodríguez esperan el respaldo ciudadano para postularse nuevamente.



"Todas las organizaciones políticas que participaron en la elección de 2019 están habilitadas para inscribir candidatos, pero también algunas organizaciones políticas, que tienen la personalidad jurídica nacional y no participaron en la elección de 2019", explicó el titular del TSE.