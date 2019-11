Turismo en Chile sufre por la cancelación de viajes por protestas

La industria del turismo en Chile se está viendo afectada por la ola de protestas que ha sacudido a la capital Santiago y otras ciudades desde el mes pasado, con un descenso a la mitad de las reservas hoteleras y muchos viajes cancelados después de que el país suspendió la celebración de dos importantes cumbres.

La situación pone de manifiesto el amplio impacto del caos que ha afectado al país durante las dos últimas semanas, desde que las protestas por el alza del pasaje del metro se salieron de control y provocaron disturbios, incendios y saqueos, dejando un saldo de una veintena de muertos.

El presidente Sebastián Piñera, que cambió a un tercio de su gabinete en un intento por apaciguar a los manifestantes, anunció la suspensión de dos cumbres que debía albergar el país: la de los líderes de la APEC este mes y el gran encuentro sobre el cambio climático COP25 en diciembre.

"El turismo es una industria muy sensible y ya se ha caído aproximadamente el 50% de las reservas en estas últimas dos semanas", afirmó Zalaquett. "Y lo más complejo para esta industria es que no habrá nuevas reservaciones hasta que no se estabilice la situación del país".